В Николаеве на проезжей части обвалился асфальт (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 17 марта, на пересечении улиц Адмирала Макарова и Соборной в Николаеве прямо на проезжей части образовалась яма, глубиной примерно в 4 метра.
Об этом сообщают "Новостям-N".
На дне ямы хорошо видно, как течет вода. Наш корреспондент зафиксировал, как на данный момент коммунальщики ведут ремонтные работы. Место провала оградили строительным забором.
Напомним, в Одессе на проезжей части обвалился асфальт.
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