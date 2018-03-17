В субботу, 17 марта, на пересечении улиц Адмирала Макарова и Соборной в Николаеве прямо на проезжей части образовалась яма, глубиной примерно в 4 метра.

Об этом сообщают "Новостям-N".

На дне ямы хорошо видно, как течет вода. Наш корреспондент зафиксировал, как на данный момент коммунальщики ведут ремонтные работы. Место провала оградили строительным забором.

Напомним, в Одессе на проезжей части обвалился асфальт.