Петр Порошенко подписал указ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан".

Об этом говорится на сайте президента страны.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 нрда "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) относительно Республики Южный Судан", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко ввел в действие решение СНБО о противодействие агрессии России.