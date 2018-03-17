Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана [ Редактировать ]
Петр Порошенко подписал указ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан".
Об этом говорится на сайте президента страны.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 нрда "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) относительно Республики Южный Судан", - говорится в сообщении.
Напомним, Порошенко ввел в действие решение СНБО о противодействие агрессии России.
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