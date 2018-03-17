Облила себя бензином и подожгла: многодетная мать пыталась совершить суицид [ Редактировать ]
17 марта в Надеждовке Херсонской облати, многодетная мать облила себя бензином и подожгла прямо на глазах у своих близких.
Прежде чем родные могли потушить загоревшееся тело, 50-летняя женщина получила многочисленные ожоги, передает kherson.net.ua.
Жительницу села тут же госпитализировали. Врачи констатировали ожоги ІІІ-ІVстепени. Как утверждают односельчане, причиной попытки суицида стало постигшее ее горе – неделю назад у женщины умер сын.
Читайте также, в Одессе парень хотел покончить с собой, но лишился ног.
по теме
В Запорожье вспыхнула крыша жилого дома
В Запорожье 15 марта на улице Юлиуса Фучика загорелась крыша дома.
В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом.
На Полтавщині посеред уроків загорілася школа
Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.
Пожар на полигоне "Широкий лан": прокуратура выясняет причины происшествия
Пожар на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Один военный погиб, семеро получили ожоги. Сейчас они в госпитале. Их жизни ничего не угрожает.
У Запоріжжі згорів трамвай
У Запоріжжі горів трамвай. Зайнялося о сьомій ранку на одній із кінцевих зупинок. Спалахнула кабіна водія. Водій та пасажири не постраждали. Люди встигли повибігати з палаючого вагону. Надзвичайникам вдалося врятувати трамвай від повного знищення.
Причину пожежі на полігоні "Широкий лан" назвали у прокуратурі
Один військовий загинув, ще семеро отримали опіки внаслідок пожежі на полігоні Широкий лан у Миколаївській області. Вогонь помітили приблизно о четвертій ночі. Займання сталося у житловому наметі, який опалювали піччю - повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.