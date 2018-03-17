17 марта в Надеждовке Херсонской облати, многодетная мать облила себя бензином и подожгла прямо на глазах у своих близких.

Прежде чем родные могли потушить загоревшееся тело, 50-летняя женщина получила многочисленные ожоги, передает kherson.net.ua.

Жительницу села тут же госпитализировали. Врачи констатировали ожоги ІІІ-ІVстепени. Как утверждают односельчане, причиной попытки суицида стало постигшее ее горе – неделю назад у женщины умер сын.

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