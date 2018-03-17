17 марта, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве, автомобиль Nissan Teana сбил пешехода, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает novosti-n.org

Nissan ехал по проспекту, со стороны улицы Садовой, в направлении 6-й Слободской, в среднем ряду. В районе библиотеки имени Вити Хоменко и Шуры Кобера на переход, слева направо по ходу движения автомобиля вышел пешеход. Водитель поздно заметил человека и сбил его.

В результате ДТП пострадавший - мужчина примерно 35-ти лет серьёзно травмирован. В настоящее время бригада "скорой" оказывает ему помощь на месте происшествия.

Водитель "Ниссана" рассказал, что пешеход внезапно вышел на дорогу и он заметил его в последний момент. По словам водителя, сразу после наезда пострадавший потерял сознание и он начал проводить реанимационные мероприятия: массаж сердца и искусственное дыхание.

Напомним, в Киеве женщину сбила Lada.