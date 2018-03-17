Мужчина лишился кошелька в обменнике (видео) [ Редактировать ]
В Броварах Киевской области у мужчины вытащили в обменнике кошелек.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Когда пенсионер менял купюры, в здание молча зашел вор и из кармана вынул портмоне.
Напомним, в Виннице украли секретные военные документы.
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