Большая ссора - в большой коалиции. В новом правительстве Германии - первый скандал. Что стало камнем преткновения? Расскажет Татьяна Логунова.

Проработали вместе всего несколько дней, а уже поругались. Партнеры по правящей немецкой коалиции - выясняют отношения. Дискуссию на повышенных тонах - спровоцировал новый министр внутренних дел, консерватор Хорст Зеехофер. В интервью одному из изданий политик заявил - ислам не является частью Германии. Дескать, в стране живет много мусульман, но это не повод отказываться от христианских традиций и ценностей. Своему министру - ответила лично канцлер. У Ангелы Меркель - другое мнение.

"Наша страна сформировалась под влиянием христианства. Но в Германии живут также 4 миллиона мусульман, которые исповедуют свою религию. Эти люди - тоже часть Германии, также как и их религия, ислам", - заявила Ангела Меркель, канцлер Германии.

Не поняли Зеехофера - и мусульмане Германии. Дескать, подобные заявления - это не то иное, как дискриминация по религиозному признаку.

"- Все это очень грустно. Почему ислам - это не часть Германии? У нас в Турции много церквей и мы не говорим, что христианство - это не часть Турции. Мы уважаем другие религии".

"- Это не нормально. Все религии равны, Бог один!"

Раскритиковали Зеехофера все крупные политические партии. Поддержала одна - ультраправая "Альтернатива для Германии". Ее представители пошутили - министр внутренних дел цитирует их предвыборную программу. А для баварского консерватора Зеехофера - это очень сомнительная похвала.