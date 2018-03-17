И прямо на рабочем месте, на взятке взяли начальника одного из подразделений миграционной службы Одесской области.

По данным областной прокуратуры, чиновник, который отвечал за работу с иностранцами - получил 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал оформить для двоих иностранцев жительство. Предполагалось, что они получат документы, заключив фиктивные браки.

"Зараз він затриманий, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі", - сообщила Инна Верба, пресс-секретарь прокуратуры Одесской области.