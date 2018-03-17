Олег Ляшко требует поднять минимальную зарплату и пенсии [ Редактировать ]
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал правительство поднять минимальную зарплату и пенсию уже на следующей неделе. Он привел данные соцопроса, который показывает, что 80% украинцев недовольны своей зарплатой, а половина молодежи вообще хочет эмигрировать из страны. Ляшко считает, что "минималка" должна быть более 5 тысяч гривен. А пенсия - не менее 3 тысяч.
"Влада розповідає про відсутність коштів для підвищення доходів громадян. У той же час - у парламенті розглядаються рішення про підняття зарплати прокурорам, суддям і так званим "анти корупціонерам" до 300 тисяч, замість того, щоб дати 30 тисяч вчителю, лікарю або іншим бюджетникам.
Спочатку прокурори і судді отримують космічні зарплати, а потім отримуватимуть космічні пенсії, поки колгоспники, які працювали за трудодні, отримують 1500 гривень", - заявил Олег Ляшко лидер "Радикальной партии".
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