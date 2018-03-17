Отмена роуминга для Украины должна стать следующим шагом сближения с ЕС - об этом заявил заместитель главы МИДа Василий Боднар. В то же время в Брюсселе обсуждают, какой должна быть политика ЕС в отношении Киева. Расскажет Елена Абрамович.

Украинский вопрос - первый в перечне тем, которые обсудят министры иностранных дел Евросоюза в следующий понедельник. Прибудет в Брюссель и глава украинского МИДа - Павел Климкин. Группа стран, которые пристально следят за ситуацией в Украине, уже подготовила неофициальный документ - не для публикации. Но нам удалось его увидеть. И главные замечания - касаются реформ.

"Правительство не в полной мере реализует требования ЕС и МВФ. Активисты и эксперты гражданского общества предупреждают о риске отступления. Неполные изменения могут привести к снижению доверия к процессу реформ, усталости и разочарованию в реформировании среди украинцев".

Украина должна создать антикоррупционный суд и обязательно учесть при этом рекомендации Венецианской комиссии, - говорится в документе. Евросоюз должен делать свои замечания Киеву. Но делать - осторожно, чтобы популисты не смогли этим воспользоваться, ведь реформ проведено немало. Главная цель - помочь властям провести начатые изменения в полной мере.

"Мы должны четко указать, что политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС невозможны без тщательного и прозрачного административного, политического и экономического преобразования - сокращенного пути нет".

Эту стратегию обнародуют руководителям внешнеполитических ведомств всех стран ЕС и Верховной представительнице Евросоюза Федерике Могерини. Документ могут использовать при выделении макро-финансовой помощи Украине. О миллиарде евро Еврокомиссия уже заявила, но что потребуют - должен решить и проголосовать Парламент и Совет ЕС.