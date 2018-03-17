В Брюсселе обсуждают стратегию ЕС в отношении Украины [ Редактировать ]
Отмена роуминга для Украины должна стать следующим шагом сближения с ЕС - об этом заявил заместитель главы МИДа Василий Боднар. В то же время в Брюсселе обсуждают, какой должна быть политика ЕС в отношении Киева. Расскажет Елена Абрамович.
Украинский вопрос - первый в перечне тем, которые обсудят министры иностранных дел Евросоюза в следующий понедельник. Прибудет в Брюссель и глава украинского МИДа - Павел Климкин. Группа стран, которые пристально следят за ситуацией в Украине, уже подготовила неофициальный документ - не для публикации. Но нам удалось его увидеть. И главные замечания - касаются реформ.
"Правительство не в полной мере реализует требования ЕС и МВФ. Активисты и эксперты гражданского общества предупреждают о риске отступления. Неполные изменения могут привести к снижению доверия к процессу реформ, усталости и разочарованию в реформировании среди украинцев".
Украина должна создать антикоррупционный суд и обязательно учесть при этом рекомендации Венецианской комиссии, - говорится в документе. Евросоюз должен делать свои замечания Киеву. Но делать - осторожно, чтобы популисты не смогли этим воспользоваться, ведь реформ проведено немало. Главная цель - помочь властям провести начатые изменения в полной мере.
"Мы должны четко указать, что политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС невозможны без тщательного и прозрачного административного, политического и экономического преобразования - сокращенного пути нет".
Эту стратегию обнародуют руководителям внешнеполитических ведомств всех стран ЕС и Верховной представительнице Евросоюза Федерике Могерини. Документ могут использовать при выделении макро-финансовой помощи Украине. О миллиарде евро Еврокомиссия уже заявила, но что потребуют - должен решить и проголосовать Парламент и Совет ЕС.
по теме
В Брюсселе обсудили условия членства Украины в НАТО
Что мешает Украине стать членом НАТО - обсуждали сегодня в рамках Брюссельского форума. Встречу на высоком уровне открыла верховный представитель ЕС Федерика Могерини. Во время дискуссии об Украине - в адрес Киева прозвучало немало острых вопросов.
Украина через несколько лет войдет в ЕС - Порошенко
Президент пообещал продолжать реформы, чтобы Украина соответствовала всем критериям для вступления в НАТО и Европейский Союз.
Українських металургів витісняють з європейського ринку - Ляшко
Чимало українців, які працюють в металургійній галузі можуть залишитися без роботи, переконаний лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.
Гройсман провів зустріч з представником Єврокомісії
Імплементація угоди з Євросоюзом та рішення Єврокомісії про макрофінансову допомогу Києву. Про це сьогодні прем'єр Володимир Гройсман говорив із віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні. Сьогодні ж представник Євросоюзу зустрінеться і з Петром Порошенком.
В ЄС будуть стежити за розвитком відносин "Нафтогазу" і "Газпрому" - МЗС
Таку позицію Єврокомісії озвучила на брифінгу речник Анна-Кайса Ітконен. Мовляв, в ЄС будуть чекати наступних кроків України і Росії.