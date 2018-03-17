Теракт в Израиле. Автомобиль врезался в группу солдат. Эксперты отмечают рост количества спонтанных нападений, которые практически невозможно просчитать и предотвратить. Все подробности знает Сергей Ауслендер.

Теракт произошел на печально известном шоссе №585, которое проходит по территории Западного берега и подобные происшествия случаются там довольно часто.

Неподалеку от еврейского поселения автомобиль с палестинскими номерами врезался в группу военных. Два человека - солдат и офицер погибли на месте, еще двое - получили серьезные ранения. Пострадавшие сейчас в больнице, их состояние оценивается, как очень тяжелое.

За рулем автомобиля находился молодой араб, житель ближайшей деревни. Он получил легкие ранения, попытался скрыться, но после предупредительных выстрелов остановился и был задержан. Предварительное расследование показало, что теракт не планировался заранее, а был спонтанным. И таких, по мнению экспертов, становится все больше.

"Беспорядки происходят и в Израиле, среди арабского населения Израиля и среди палестинских арабов, особенно в Иерусалиме, то есть с обеих сторон зеленой черты. Это значит, что эти беспорядки имеют потенциал перерасти в очень большой конфликт между евреями и арабами в Израиле, а также между евреями и арабами на территориях", - утверждает Марк Бабот, военный эксперт.

Армия усилила меры по охране дорог и еврейских поселений на Западном берегу. В районе, где произошел теракт, увеличено количество патрулей, туда направлена бронетехника. Там идут тотальные проверки автомобилей.

В деревне, где жил террорист, военные провели обыски. Выяснилось, что 26-летний араб уже сидел в израильской тюрьме за терроризм и освободился около года назад. Пока следствие склоняется к версии, что он действовал в одиночку.

Такой спонтанный терроризм становится все более распространенным. Это очень тревожит службы безопасности, потому что подобные нападения практически невозможно предотвратить.