Псевдоремонт. Детская игровая площадка, которую с такой радостью, менее года назад открывали в Ивано-Франковске - разрушается на глазах. Кто заработал на этой реновации? И куда теперь отправиться детям? Подробнее, в материале наших корреспондентов.

Песни, танцы, радостные лица детей и торжественное перерезание ленты. Вот так помпезно в июле прошлого года в Ивано-Франковске власти открывали отреставрированную детскую игровую площадку. Не стесняясь - в своих речах чиновники наперебой хвастались результатами проделанной работы.

"Найголовніше, що нам вдалося цей майданчик відновити, що сьогодні є де гратися. Я сподіваюся, що тут будуть відбуватися заходи в мікрорайоні, що тут завжди будуть діти", - говорит Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска.

Игровой комплекс советских времен, после капремонта - действительно преобразился. Разноцветные башни, мощеные насыпные дорожки, новые конструкции и подсветка всей территории - на все это из горбюджета потратили более полутора миллиона гривен. Прошло меньше года - и вот так детская площадка выглядит сейчас.

Сказочная крепость - как после бомбежки: играть в таких условиях 12-летний Павел уже давно не рискует.

"- Ще й на голову капає. Там можна впасти, там є діра, там мій друг впав".

Сыпаться штукатурка начала уже через месяц после открытия.

"Там все так зроблено аби зробити. Неякісно все зроблено. Ну чого було зверху не поставити бляху, аби воно не намокало", - говорит Михаил, житель Ивано-Франковска.

"Замість цементу дали самого піску, наліпили та й будьте здорові", - говорит Богдана, жительница Ивано-Франковска.

В городском управлении капстроительства, которое заказывало работы, признают - ремонт провели с нарушениями. И чиновники уже обязали фирму-подрядчика все исправить.

"Є гарантія і є навіть повністю лист, де підрядник при настанні теплої погоди має цей майданчик відновити за власний рахунок", - утверждает Владимир Ковальчук, главный инженер управления капитального строительства Ивано-Франковского горсовета.

Согласно тендерной документации, выполняла ремонтные работы фирма "Элитгарантбуд". Съемочная группа подробностей отправилась по официальному адресу компании. Офис мы нашли - но нужной фирмы здесь - не оказалось.

"- Ви не чули про таку?

- Чули, але я не знаю чи я можу про це говорити з вами.

- Дівчата, це "Карпатська будівельна кампанія" і ПП "Тегеран".

- Тобто, тут такої фірми немає? А "Елітгарант"?

- Може в наступному кабінеті".

Но оказалось, что руководителем фирмы - "Карпатская строительная" и предприятия "Тегеран", на самом деле является тот же человек, что и директор "Элитгарантбуда" - некий Юрий Шелист. Только за прошлый год его фирмы освоили более 60 миллионов средств из городского бюджета.