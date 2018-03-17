С патриаршим визитом в Украину прибыл Католикос всех армян Гарегин Второй.

Сегодня он освятил самую большую армянскую церковь Восточной Европы в Днепре. А накануне - фундамент строящегося кафедрального храма в столице и посетил ряд мероприятий армянской диаспоры. Подробнее в сюжете Марины Григорян.

Возле новой церкви имени Григора Просветителя сегодня многолюдно. Ведь храм освящает сам Католикос всех армян Гарегин Второй.

Первый камень тут заложили в 2003 году. Церковь строили совместными усилиями - ведь в Днепре проживают более 50 тысяч армян. Предусмотрели все - помещение, где будет зал для сборов, трапезная, воскресная школа. Возле храма установили хачкар - традиционный памятник, который есть в каждой армянской святыни. Уже несколько лет тут проводят уроки армянского языка и знакомят с основами национальной культуры.

"Особенность храма в том, что его долго ждали и будут составлять живой частицей этого храма наши прихожане. Слава Богу, что она из камня, из армянского туфа, очень много туфа вложили прихожане меценаты, но самое главное, чтобы эти камни ожили молитвами", - говорит Маркос Оганесян, глава украинской епархии армянской апостольской церкви.

"- Вы понимаете значение этого камня, это же - как частица Армении!"

"- Для нас это очень важно, для нас, нашей семьи, для всех армян области. Именно открытие в Днепре".

Патриарший визит двухдневный - вчера вечером Католикос освятил фундамент строящегося кафедрального храма в столице. Кстати, именно эта святыня в Киеве станет самым большим армянским храмом в Европе. Прямо на строящейся площадке храма Гарегин Второй наградил председателя союза армян Украины Вилена Шатворяна орденом святого Нерсеса Шнорали. Многие достижения армянской диаспоры, говорят представители духовенства и дипломаты, обязаны в первую очередь.

"Союз армян Украины" - наверное, в мире единственная диаспорская организация, которая работает со всеми армянами посольство. Диаспора и наше духовенство - мы едины", - говорит Андраник Манукян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине.

Католикос всех армян Гарегин Второй посетил и квартальную конференцию Союза армян Украины. Глава Союза - Вилен Шатворян - вручил ему орден имени Григора Просветителя.

Наградили и "активного деятеля диаспоры", это звание получил основатель Киевского международного университета, меценат Хачатур Хачатурян. Именно его, по армянской традиции, избрали крестным отцом храма, который строится в Киеве.

Награждали и студентов, и спортсменов. Для них разработали специальную программу стипендий. В этом году Союз Армян Украины признали самой эффективной диаспорой в мире.

"У "Союза армян Украины" есть два фонда. Один используется для строительства церквей, второй используется для вознаграждения студентов, которые хорошо учатся. Мы недавно ввели программу по оплате учебы студентов, которые достигли больших успехов. Достижения у нас большие, нас признали лучшей диаспорской организацией в мире", - подчеркнул Вилен Шатворян, председатель "Союза армян Украины".

После конференции участники общались в неформальной обстановке за торжественным обедом. Там посол США в Украине Мария Йованович отметила, что является другом Армянского народа и много лет проживала и проработала в Армении. Присутствовал на торжестве и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В Союзе Армян Украины своими достижениями гордятся, и уверяют, что самые грандиозные проекты - еще впереди.