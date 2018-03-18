Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) по Республики Гвинея-Бисау".

Соответствующий указ №70/2018 обнародован на сайте Администрации президента.

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению к распоряжению Кабинета министров Украины от 15 ноября 2017 года № 822-р", - говорится в указе.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Порошенко также ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Южного Судана.