Порошенко ввел санкции против еще одной страны [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) по Республики Гвинея-Бисау".
Соответствующий указ №70/2018 обнародован на сайте Администрации президента.
"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению к распоряжению Кабинета министров Украины от 15 ноября 2017 года № 822-р", - говорится в указе.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, Порошенко также ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Южного Судана.
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