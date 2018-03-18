На Донбассе погиб юный пограничник [ Редактировать ]
В субботу вечером, 17 марта, в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ Майорское взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена первичная медицинская помощь и организована доставка до Бахмутской центральной городской больницы", – сообщили пограничники.
От полученных ранений скончался в больнице один из пограничников 1996 года. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая
Напомним, что на Донбассе боевики "запаслись" танками.
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