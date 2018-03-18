В Киеве усилили меры безопасности [ Редактировать ]
В воскресенье утром, 18 марта, в Киеве возле посольства России на Воздухофлотском проспекте усилили меры безопасности. Проезжая часть перекрыта, охрану дипломатического учреждения обеспечивает Национальная гвардия. Доступ в посольство для голосования на выборах президента России закрыт. Об этом сообщает LB.ua.
"Министерство внутренних дел силами Национальной гвардии обеспечивает безопасность самого дипломатического учреждения и консульств на территории нашей страны", - сообщил в эфире 112 канала пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.
Решение МВД основано на ноте Министерства иностранных дел Украины в адрес Министерства иностранных дел России от 21 февраля. Государство Украина заявило решительный протест против проведения выборов 18 марта на территории оккупированной территории Крыма и Севастополя.
Россия этот протест проигнорировала, соответственно, украинские власти не разрешают голосовать на территории дипломатических учреждений гражданам России, кроме лиц с дипломатическим статусом.
Шевченко добавил, что полиция и Нацгвардия не намерены препятствовать проведению акций протеста у дипломатических учреждений России, ранее заявленных националистами.
"Мы призываем всех, кто принимает участие в акции, делать это мирно. Конституция разрешает собираться мирно, без оружия. Поэтому пожалуйста", - сказал он.
При этом Шевченко заверил, что полиция и Национальная гвардия готовы к возможным провокациям. Сформированы резервы и все необходимые возможности для реагирование на усложнение ситуации.
По состоянию на утро 18 марта возле посольства собрались несколько десятков националистов, которые устроили костюмированное шоу с медведем с балалайкой, ватником и статуей Путина.
Напомним, что в Евросоюзе сделали резкое заявление о выборах в России.
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