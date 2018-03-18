В воскресенье, 18 марта, в Киеве внесли изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 в связи с перекрытием полицией участка на проспекте Воздухофлотском в районе дома 25/2 (посольство России). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Троллейбусы маршрута № 8 будут курсировать от улицы Смелянского до Севастопольской площади по следующему маршруту: Чоколовский бульвар - улица Питерская - улица Курская; далее - по собственной схеме движения;

Троллейбусы маршрута № 9: аэропорт "Киев" - Севастопольская площадь - Чоколовский бульвар - улица Питерская - улица Курская, далее - по собственной схеме движения.

В обратном направлении движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9 организовано следующим образом: площадь Льва Толстого - проспект Победы - улица Довженко - Дегтяревское путепровод - улица Довженко - улица Вадима Гетьмана - Севастопольская площадь, далее - по собственной схеме движения;

Троллейбусы маршрута № 17 будут курсировать с пощадт Космонавтов по собственной схеме движения; в обратном направлении: улица Льва Толстого - улица Победы - улица Довженко - Дегтяревское путепровод - улица Довженко - улица Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - Воздухофлотский просп. - улица Антонова - площадь Космонавтов;

Троллейбусы маршрута № 19 курсируют с площади Космонавтов по собственной схеме движения, а в обратном направлении: улица Ольжича - улица Елены Телиги - улица Довженко - улица Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - улица Антонова - площадь Космонавтов;

Движение троллейбусов маршрута № 19Д закрыто.

Движение автобусов маршрута № 119 организовано следующим образом: от уицы Василия Касияна к Соломенской площади по собственной схеме движения, далее: улица Липкивского - улица Льва Толстого - улица Саксаганского - улица Победы, далее - по маршруту. В обратном направлении: улица Победы - улица Старовокзальная - улица Жилянская - улица Льва Толстого - улица Липкивского - Воздухофлотский проспект, далее - по собственной схеме движения.

Напомним, что в Киеве усилили меры безопасности.