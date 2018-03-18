Разряженное авто Tesla смогло доехать до электростанции (видео) [ Редактировать ]
Американский блогер протестировал электромобиль Tesla Model 3. Водитель намеренно разрядил батарею авто, чтобы посмотреть, будет ли она работать после полного исчерпания энергии. Соответствующее видео мужчина опубликовал на YouTube-канале MilesPerHr.
В начале поездки запас хода электромобиля составлял 10 миль. Уже посреди видеоблога компьютер Tesla показал, что батарея автомобиля полностью разряжена. Однако, как утверждает автор видео, с нулевым запасом хода машина проехала еще около 2-3 миль к зарядной станции.
Также водитель установил, что многие системы электрокара Tesla продолжают работать после разрядки аккумулятора. Только система предупреждения и предотвращения столкновений дала сбой и не реагировала на команды владельца авто.
Напомним, что беспилотный грузовик Tesla прошел успешные испытания.
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