На Землю обрушилась магнитная буря [ Редактировать ]
В воскресенье, 18 марта, Землю накроет магнитная буря, которая станет уже третьей с начала года. Об этом сообщает Gismeteo.
Прогнозируется слабая магнитная буря, класса G1, однако она тоже способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. При этом на широтах выше 60 градусов будут ожидаться полярные сияния.
Врачи советуют следить за своим артериальным давлением, а при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой регулярно принимать соответствующие лекарства.
Следующие ближайшие бури ожидаются тоже в марте - 22 и 26 числа.
Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.
Читайте, как пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья.
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