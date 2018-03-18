В воскресенье утром, 18 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии его армией города Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

Указано, что по состоянию на 8:30 утра части армии Турции и отряды сирийской оппозиции очистили от террористов город Африн.

"Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и флаг Сирийской освободительной армии", - сообщил Эрдоган.

Он пообещал, что Анкара сделает все возможное для ликвидации последствий действий террористов на северо-западе Сирии и восстановления инфраструктуры региона. "Мы примем меры по обеспечению скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, сирийские районы у границ Турции вскоре будут очищены от террористов.

"Операция "Оливковая ветвь" направлена не на оккупацию Африна, а на уничтожение террористов. Мы находимся в Африне ради мира", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что Турция захватила часть Сирии.