Уволенный замглавы ФБР угрожает Трампу публикацией секретных документов [ Редактировать ]
Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб владеет секретной информацией о президенте США Дональде Трампе, которая может повредить ему в связи с расследованием о связях штаба Трампа с Россией. Об этом сообщают издание Der Spiegel и агентство AP.
Ранее Минюст США уволил Маккейба из ФБР за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.
Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника, пожелавшего остаться инкогнито, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом. Также сообщается, что информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который занимается расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы США 2016 года и предполагаемыми связями штаба Трампа с РФ.
После увольнения Маккейба руководитель команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. По словам Дауда, процесс был с самого начала "коррумпирован из-за политических предрассудков".
Республиканцы и президент США Дональд Трамп неоднократно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал инцидент с утечкой информации, произошедшей из-за использования Хиллари Клинтон личной почты вместо служебной в бытность ее госсекретарем США. Кроме того, Трамп высказывал недовольство ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.
Напомним, что Трамп назвал причину увольнения Тиллерсона.
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