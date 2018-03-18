В Германии пытались взломать правительственную сеть [ Редактировать ]
Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, по-видимому, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.
По словам источника из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы немецкого министерства иностранных дел через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютерах вредоносные программы. Однако им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИДа и правам администратора.
В конце февраля стало известно о внедрении неизвестных кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны Германии. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, обнаружен в конце 2017-го, локализован, но пока не ликвидирован.
Его приписывают хакерской группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, которая предположительно стоит и за нападением на внутреннюю сеть бундестага в 2015 году. В ходе этой кибератаки они скачали порядка 17 гигабайт данных. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России.
Напомним, что российские хакеры несколько месяцев пытаются взломать Сенат США.
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