Украина упрощает визовый режим еще с одной страной [ Редактировать ]
Украина будет упрощенный визовый режим с Кувейтом. Об этом договорились во время встречи президент Украины Петр Порошенко и Эмир государства Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер ас-Сабах, передает пресс-служба главы государства.
Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей".
Также во время встречи стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины.
Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах. Эмир государства Кувейт подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.
Напомним, что в ОАЭ резко изменили правила "безвиза" с Украиной.
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