В наше время тяжело найти человека, который бы не пользовался смартфоном. Но далеко не все знают, как правильно поддерживать заряд энергии в мобильных телефонах, не нанося вред батареи устройства. Эксперты компьютерных технологий дали полезные советы владельцам смартфонов, сообщает​ Worldwide News.

Не оставляйте на ночь заряжаться телефон

В первую очередь, специалисты посоветовали не ставить телефон на зарядку в течение ночи, поскольку такой режим является стрессовым для аккумулятора. Батарея может набрать достаточно энергии за 2 - 3 часа. Все остальное время она просто теряет заряд и начинает процесс кратковременного насыщения энергией. Это может привести к быстрому износу аккумулятора смартфона.

Не нужно заряжать смартфон на 100%

Эксперты утверждают, что лучше всего телефон будет работать при заряде энергии в 80%. Поэтому не стоит ожидать полной зарядки смартфона.

Не используйте гаджет при плохих температурных условиях

Стоит отказаться от использования смартфона при сильной жаре или холоде. При таких погодных условиях телефон испытывает негативное влияние, в частности, страдает аккумулятор мобильного гаджета.

Используйте брендовые зарядные устройства

Все смартфоны продаются с брендовыми оригинальными зарядными устройствами. Именно их следует использовать для поддержания уровня энергии в аккумуляторе. В противном случае возникает риск повреждения батареи смартфона.

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