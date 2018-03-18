Оказывается, умение шутить и воспринимать юмор во многом зависит от знака зодиака, под которым вы родились. Joinfo.ua пишет, какой юмор предпочитают различные знаки зодиака.

Овен

У Овна практически всегда есть в запасе какой-нибудь интересный или смешной случай из их жизни. Или из жизни их друзей. А уж рассказывать Овны умеют - эмоции, напор, задор. Да и у них в принципе с юмором неплохо, если только речь не заходит о самоиронии…

Телец

Тельцы предпочитают дружеские подколки. Но тут уж им нет равных. Пусть это будет звучать грубовато, пусть юмор будет немного ниже пояса, но это реально весело. Так что Тельцов всегда рады видеть в небольших тесных компаниях, где все давно друг друга знают и не обижаются.

Близнецы

Прирожденные комики. Для них не составит труда развеселить группу совершенно незнакомых людей, причем даже невзирая на обстоятельства. А вот узнать, что Близнецы сами чувствуют – это практически нереальная задача. Увы, пробиться за барьер шуток и самоиронии практически невозможно.

Рак

У Раков с юмором не очень. Просто потому, что чтобы шутить над кем-то – надо не бояться задеть его чувства. А Раки даже сам факт того, что кому-то может быть неудобно из-за них, воспринимают как личную трагедию. Зато в самоиронии они мастера, да.

Лев

Лев четко знает - хочешь понравиться человеку - рассмеши его. И свято соблюдает эту истину, благо инструментов и методов у него предостаточно. Кроме того, именно комикам в любой компании уделяется наибольшее внимание, так что у Львов даже выбора особого не остается.

Дева

Чем интеллектуальнее шутки - тем лучше. Так что классический английский юмор у Дев всегда в почете. Забавно другое – они точно так же высоко ценят черный юмор. И не просто ценят, а и сами способны довольно удачно шутить на темы, на которые шутить в принципе не надо лишний раз.

Весы

Да, юмор помогает вливаться в коллектив. Но только не Весам. У них, почему-то, это не работает – сразу включается нехарактерная скованность и молчаливость. Команда Joinfo.ua и журналист Артем Костин полагают, что с этой особенностью можно бороться, что и советуют делать Весам.

Скорпион

Сарказм и черный юмор. Черный юмор и сарказм. Но, черт возьми, насколько же удачно они умеют шутить… Причем и на свое счет – тоже. Но не дай Бог вам попробовать пошутить над ними – в битве острых языков у вас нет ни малейшего шанса.

Стрелец

А этому знаку Зодиака просто нравится юмор во всех его проявлениях. Забавные истории, анекдоты, классические шутки, самоирония - все это есть в арсенале Стрельцов. И все это применяется очень вовремя и почти всегда уместно.

Козерог

Сарказм и жесткие подколки. В том числе и самих себя. Но, честно говоря, понимание Козерогами юмора оставляет желать лучшего. Нет, они могут его оценить, но когда пытаются шутить сами… Нет, лучше не надо.

Водолей

Они слишком хорошо понимают мотивы и поведение других людей, чтобы находить это смешным. Но при этом сами непроизвольно так выстраивают фразы и делают акценты, что окружающие покатываются со смеху. Но Водолеи не ставят целью кого-то развеселить - они просто поступают так, как считают адекватным.

Рыбы

Все, что касается эмоций - это к Рыбам. И с чувством юмора проблем у них тоже нет. Шутить могут, любят и умеют, разве что самоиронией не обладают и не всегда знают, когда стоит остановиться. Да и шутки их частенько бывают обидными.

Мы также полагаем, что вам было бы интересно узнать о тех знаках Зодиака, у кого чаще всего наблюдаются некоторые проблемы с чувством юмора. Иногда, очень даже значительные.

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