Избирательные права граждан России не нарушали - Денисова [ Редактировать ]
Избирательные права российских граждан сегодня в Украине не нарушались. Такой вывод сделала новый омбудсмен Людмила Денисова. К ней обратилась российская коллега Татьяна Москалькова. В ответ на это обращение подчиненные Денисовой проверили ситуацию возле посольства и консульств. Никаких нарушений не обнаружили.
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