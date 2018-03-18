День защиты прав потребителей: какие товары не подлежат возврату

Ежегодно 15 марта в мире отмечают День защиты прав потребителей. Эта дата была закреплена еще в 1983 году, а сам праздник объединяет 180 государственных и общественных организаций, которые борются за наши потребительские права.