У Британии есть доказательства, что Россия изготавливала и накапливала химвещество "Новичок" в течение последних 10 лет. Об этом заявил глава британского МИДа Борис Джонсон в интервью каналу ВВС.

По его словам, Москва не только разрабатывала нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, но и накапливала его, с целью совершения убийства. Напомню, Россия свою причастность к покушению отрицает.

"На самом деле у нас есть полученные за последние 10 лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы "Новичка"", - заявил Борис Джонсон, глава МИД Британии.