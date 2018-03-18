ОБСЕ отказалась комментировать выборы президента России в Украине [ Редактировать ]
Киев и Москва должны сами договориться в вопросе о выборах российского президента в Украине. Так считают в ОБСЕ. Пресс-секретарь бюро по демократическим институтам и правам человека заявил - голосование регулируется двусторонними соглашениями между странами. Международных стандартов - нет.
И поэтому ОБСЕ не может прокомментировать ситуацию. Франция и Норвегия, в свою очередь, отказались признавать итоги выборов российского президента в аннексированном Крыму. Соответствующие заявления уже опубликовали МИДы обеих стран.
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