Киев и Москва должны сами договориться в вопросе о выборах российского президента

Киев и Москва должны сами договориться в вопросе о выборах российского президента в Украине. Так считают в ОБСЕ. Пресс-секретарь бюро по демократическим институтам и правам человека заявил - голосование регулируется двусторонними соглашениями между странами. Международных стандартов - нет.

И поэтому ОБСЕ не может прокомментировать ситуацию. Франция и Норвегия, в свою очередь, отказались признавать итоги выборов российского президента в аннексированном Крыму. Соответствующие заявления уже опубликовали МИДы обеих стран.