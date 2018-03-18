Артист цирка насмерть разбился во время выступления [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Тампае (штат Флорида, США) артист цирка Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмерть во время выступления, передает BBC.
38-летний акробат упал на сцену во время исполнения номера на воздушных ремнях. Он получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.
В Cirque du Soleil сообщили, что Янн Арно был опытным артистом и выступал в течение 15 лет. Цирк сотрудничает с властями, чтобы выяснить причину случившегося.
Руководитель Cirque du Soleil Даниэль Ламар рассказал, что Янн Арно - третий погибший артист за 34-летнюю историю цирка.
Накануне в Бразилии цирковой артист также упал на сцену во время исполнения опасного номера.
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