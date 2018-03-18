В Тампае (штат Флорида, США) артист цирка Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмерть во время выступления, передает BBC.

38-летний акробат упал на сцену во время исполнения номера на воздушных ремнях. Он получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

В Cirque du Soleil сообщили, что Янн Арно был опытным артистом и выступал в течение 15 лет. Цирк сотрудничает с властями, чтобы выяснить причину случившегося.

Руководитель Cirque du Soleil Даниэль Ламар рассказал, что Янн Арно - третий погибший артист за 34-летнюю историю цирка.

Накануне в Бразилии цирковой артист также упал на сцену во время исполнения опасного номера.