В Броварах из-за неисправной проводки загорелся дом [ Редактировать ]
В Броварах (Киевская область) из-за возгорания проводки случился пожар в жилом доме, передает dtp.kiev.ua.
"На улице Плеханова загорелся жилой дом. По предварительной информации, причина возгорания - неисправность проводки. К счастью, никто не пострадал. Молодые ребята вынесли из дома бабушку и её 90-летнюю маму", - сказано в сообщении.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Ранее мы сообщали о пожаре у станции метро в Киеве.
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