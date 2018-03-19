В Броварах (Киевская область) из-за возгорания проводки случился пожар в жилом доме, передает dtp.kiev.ua.

"На улице Плеханова загорелся жилой дом. По предварительной информации, причина возгорания - неисправность проводки. К счастью, никто не пострадал. Молодые ребята вынесли из дома бабушку и её 90-летнюю маму", - сказано в сообщении.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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