Оперативные данные электронных торгов говорят о снижении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $65,89 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $62,11 за баррель.

Ранее мы сообщали о росте стоимости биткоина.