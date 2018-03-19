Трамп введет смертную казнь для наркоторговцев [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп создал план по борьбе с наркотической зависимостью, в которой предлагает применять смертную казнь против наркоторговцев, передает Reuters.
Документ будет обнародован в понедельник, 19 марта.
"Министерство юстиции будет добиваться смертной казни против наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством", - сказал директор Совета по внутренней политике Трампа Эндрю Бремберг.
Согласно сообщению, Трамп изложит свои предложения на мероприятии в Нью-Гэмпшире, который сильно пострадал от зависимости.
План Белого дома также будет направлен на сокращение опиоидных предписаний на треть в течение следующих трех лет путем продвижения практики, которая уменьшает чрезмерное использование опиоидов в федеральных программах здравоохранения.
В Белом доме не предлагали конкретных примеров того, когда было бы целесообразно добиваться смертной казни для торговцев наркотиками.
Ранее мы сообщали о полицейском, который торговал наркотиками.
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