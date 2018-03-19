Президент США Дональд Трамп создал план по борьбе с наркотической зависимостью, в которой предлагает применять смертную казнь против наркоторговцев, передает Reuters.

Документ будет обнародован в понедельник, 19 марта.

"Министерство юстиции будет добиваться смертной казни против наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством", - сказал директор Совета по внутренней политике Трампа Эндрю Бремберг.

Согласно сообщению, Трамп изложит свои предложения на мероприятии в Нью-Гэмпшире, который сильно пострадал от зависимости.

План Белого дома также будет направлен на сокращение опиоидных предписаний на треть в течение следующих трех лет путем продвижения практики, которая уменьшает чрезмерное использование опиоидов в федеральных программах здравоохранения.

В Белом доме не предлагали конкретных примеров того, когда было бы целесообразно добиваться смертной казни для торговцев наркотиками.

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