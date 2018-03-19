19 марта - день, когда каждый должен взять ответственность за свои действия и свести к минимуму взаимодействие с окружающими людьми.

Овен

Для вас этот день будет днем борьбы и защиты собственных принципов, желаний и прав. Приготовьтесь к тому, что споры могут превратиться в масштабный конфликт.

Телец

Не полагайтесь на чужое мнение и все решения принимайте самостоятельно.

Близнецы

Сегодня вы будете чувствовать себя уверенно, даже слишком. Это может привести к ошибкам, которые вы ни за что не допустили бы, обдумав все дважды.

Рак



Вам поступит очень привлекательное предложение, но не действуйте опрометчиво. Тщательно взвесьте все "за" и "против".

Лев



Не ссорьтесь с близкими из-за мелочей и не бойтесь просить прощения, особенно если сгоряча наговорили лишнего.

Дева

Наберитесь терпения, вы сделаете все, что запланировали, просто это займет чуточку больше времени.

Весы

Хороший день для любых финансовых дел, но не пускайте ничего на самотек, тщательно контролируйте каждый шаг.

Скорпион

В этот день уйдут последние сомнения относительно какого-то важного дела. Не ждите помощи от близких, все делайте сами.

Стрелец

Для вас 19 марта станет днем отдыха, не занимайтесь даже бытовыми вопросами, просто расслабьтесь.

Козерог

Ваша гибкость и выдержка помогут справиться с любыми трудностями.

Водолей

Будьте на чеку и не слушайте ничьих советов, только ваше сердце подскажет, как нужно поступить.

Рыбы

Будьте осторожны и тщательно присматривайтесь к окружающим, даже к самым близким людям, есть риск, что среди них затаился недоброжелатель.

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