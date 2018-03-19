19 марта - 78-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 287 дней.

Международный день клиента

Это относительно новый праздник, его начали отмечать в 2010 году. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах - привлечение новых и поощрение постоянных клиентов.

В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.



Именины 19 марта

Аетий, Анфим, Аркадий, Васой, Еввул, Евфросин, Елена, Иисус, Иов, Каллист, Конон, Константин, Максим, Мелиссен, Феофил, Федор, Юлиан.

Читайте также наш гороскоп на 19 марта.