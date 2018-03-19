В Техасе прогремел взрыв, есть пострадавшие Источник: EPA / UPG

На юго-западе Остина (Техас, США) прогремел взрыв, из-за которого пострадали два молодых человека, передает Fox News.

Молодые люди были госпитализированы с серьезными травмами. К счастью, медики утверждают, что ранения не угрожают жизни пострадавших.

Напомним, несколько дней назад неизвестные подложили бомбы в виде посылок на пороги жилых домов в Остине.