В Техасе прогремел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На юго-западе Остина (Техас, США) прогремел взрыв, из-за которого пострадали два молодых человека, передает Fox News.
Молодые люди были госпитализированы с серьезными травмами. К счастью, медики утверждают, что ранения не угрожают жизни пострадавших.
Напомним, несколько дней назад неизвестные подложили бомбы в виде посылок на пороги жилых домов в Остине.
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