Бабушка привела внука в отель для свиданий и убила его [ Редактировать ]
В Гонконге бабушку арестовали по подозрению в убийстве шестилетнего внука в местном отеле для свиданий. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мальчик впал в кому в одном из отелей в районе Ваньчай в ночь на 18 марта. Его госпитализировали, однако через полтора часа он скончался. На шее ребенка обнаружили следы удушения. Стражи порядка указывают, что отметка, вероятнее всего, была оставлена лямкой бабушкиного рюкзака.
52-летняя женщина возила внука на экскурсию по Гонконгу. В так называемом "любовном" отеле она сняла комнату, потому что они оба устали.
Мальчик был из семьи с одним родителем: его мать работала, а бабушка заботилась о нем большую часть времени. У ребенка при этом, предположительно, был синдром дефицита внимания и гиперактивности. В то же время в полиции указали, что еще не доказано, имел ли мальчик или его бабушка психическое расстройство.
Напомним, что в ТЦ на глазах посетителей мужчина убил экс-жену.
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