На Рівненщині затримали перевізника бурштину

На Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який перевозив у салоні автомобіля три кілограми бурштину-сирцю. При собі у нього була мисливська рушниця. Порушником виявився 50-річний житель Волині. Куди доправляв "Сонячне каміння" - чоловік нині пояснює правоохоронцям.