У Лондоні обікрали крамницю швейцарських годинників [ Редактировать ]
Зухвале пограбування посеред білого дня, сталось у британській столиці. Зловмисники обікрали крамницю швейцарських годинників. Під'їхали до неї на мотоциклах. Кувалдою розбили вітрину, скинули товар у сумку і безперешкодно зникли.
На яку суму поцупили хронометрів - невідомо. Нині мотоциклістів розшукує поліція.
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