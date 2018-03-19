У Барселоні відбулась громадська акція за єдність Іспанії та Каталонії [ Редактировать ]
Тисячі людей мітингували у Барселоні - відстоюючи єдність Каталонії з Іспанією. Учасники акції також висловили свою підтримку партіям каталонського парламенту, що виступають проти відокремлення регіону. Мітингувальники несли прапори Каталонії, Іспанії та ЄС і скандували "Каталонія - це Іспанія".
У мітингу взяв участь і колишній прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс. Торік, першого жовтня, понад 90 відсотків каталонських виборців на референдумі висловилися за від'єднання від Іспанії. Влада Мадрида визнала голосування незаконним.
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