Тисячі людей мітингували у Барселоні - відстоюючи єдність Каталонії з Іспанією. Учасники акції також висловили свою підтримку партіям каталонського парламенту, що виступають проти відокремлення регіону. Мітингувальники несли прапори Каталонії, Іспанії та ЄС і скандували "Каталонія - це Іспанія".

У мітингу взяв участь і колишній прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс. Торік, першого жовтня, понад 90 відсотків каталонських виборців на референдумі висловилися за від'єднання від Іспанії. Влада Мадрида визнала голосування незаконним.