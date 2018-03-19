У Хорватії повінь: рівень води в регіонах підвищується щогодини [ Редактировать ]
У воді опинилася хорватська долина Косино. Через сильні дощі і танення снігу з берегів вийшла річка Ліка. Щогодини, рівень води в регіоні підвищується на 5 сантиметрів.
Затоплені десятки будинків. Люди змушені пересуватися на човнах, оскільки дороги перетворилися на бурхливі потоки. У кількох селищах - немає світла. Влада оголосила в регіоні надзвичайний стан.
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