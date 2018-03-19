На Рівненщині затримали перевізника бурштину [ Редактировать ]
На Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який перевозив у салоні автомобіля три кілограми бурштину-сирцю. При собі у нього була мисливська рушниця. Порушником виявився 50-річний житель Волині. Куди доправляв "Сонячне каміння" - чоловік нині пояснює правоохоронцям. За свої дії йому доведеться відповідати за двома статтями Кримінального кодексу.
"Поліцейські зупинили автомобіль на автодорозі Вежиця-Рокитне-Борове неподалік села Рокитне. Крім "сонячного" каміння, чоловік мав при собі мисливський карабін "Акс". Слідчі вилучили зброю та каміння, а транспортний засіб помістили на територію Рокитнівського відділення поліції", - повідомила Любов Белаш, прес-офіцер ГУ НП у Рівненській області
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