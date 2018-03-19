У Росії підрахували 99% голосів на президентських виборах. Володимир Путін вчетверте очолить країну. Він набрав понад 76 відсотків. Це - рекорд його політичної кар'єри.

У кандидата від комуністичної партії Павла Грудініна - трохи більше 11 відсотків. У Володимира Жириновського - майже шість. Загалом ,проголосували 67 відсотків виборців. На дільницях не обійшлося без фальсифікацій. Ось на цих відео - в урни кидають пачку бюлетенів. Таке відбувалося, зокрема, в Ростові-на-Дону, Тюмені, на Далекому Сході. У Краснодарі на дільниці не пускали спостерігачів російського політика Олексія Навального. За фактом фальсифікацій МВС Росії порушило 13 кримінальних справ.