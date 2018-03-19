Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби, стан бійця задовільний - повідомили у штабі. Бойовики порушили перемир'я двічі - з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Авдіїівки, під Донецьком.

На інших ділянках лінії зіткнення ворожих обстрілів не зафіксовано.