Війна на Донбасі: бойвики двічі порушиили перемир'я [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби, стан бійця задовільний - повідомили у штабі. Бойовики порушили перемир'я двічі - з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Авдіїівки, під Донецьком.
На інших ділянках лінії зіткнення ворожих обстрілів не зафіксовано.
по теме
Перемир'я на Донбасі: бойовики ведуть обстріли Авдіївки
Авдіївська промзона - знову найгарячіша ділянка зони АТО. Під час ворожих обстрілів, напередодні, там поранено українського бійця. Окупанти вели вогонь із гранатометів, постійно дошкуляють ворожі снайпери. Про особливості "перемир'я" у цьому районі розкажуть наші кореспонденти.
Війна на Донбасі: військові зафіксували порушення перемир'я
Бойовики знову порушують режим тиші на сході України. За минулу добу, військові зафіксували 4 ворожих обстріли в зоні АТО.
Війна на Донбасі: бойовики порушують перемир'я на сході країни
Бойовики знову порушують режим тиші на сході України. За минулу добу, військові зафіксували 4 ворожих обстріли в зоні АТО.
"Перемир'я" на Донбасі: помер нацгвардієць поранений під Водяним
Затишшя на сході тривало недовго. Вночі окупанти з мінометів обстріляли селище Водяне під Маріуполем, - повідомили в штабі АТО. Нагадаю, минулої доби, на сході не було здійснено жодного пострілу.
Війна на Донбасі: селище Луганське обстріляли російські окупанти
Український військовий поранений під час обстрілу бойовиків у зоні АТО. Він у лікарні, стан задовільний. Російські найманці і далі порушують режим тиші - за добу пів десятка обстрілів.