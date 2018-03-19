Снегопад в Киеве: где чистят дороги в первую очередь (эксклюзив)

293 единиц снегоуборочной и почти 50 единиц вспомогательной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" с ночи без остановки работают на дорогах столицы. Об этом в комментарии podrobnosti.ua сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".