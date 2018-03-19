У Молдові через снігопад оголосили надзвичайний стан (відео) [ Редактировать ]
Молдова потерпає від аномального холоду. Через різке зниження температури, снігопади та сильний вітер, у країні оголосили жовтий рівень небезпеки.
Без світла залишилися п'ять населених пунктів. Найскладніша ситуація - на півночі країни. Водіїв закликали не виїжджати власними автівками. З наслідками негоди борються 300 екіпажів рятувальників.
по теме
Погода в Украине: синоптики обещают снежные выходные
В ближайшие двое суток вследствие перемещения активного циклона с Балкан на большей части территории Украины ожидаются сложные погодные условия
На Украину надвигается снежный циклон
В выходные 17-19 марта в Украине ожидаются сильные метели, в некоторых областях выпадет до 20-25 см снег
Кличко просит киевлян помочь дворникам убрать снег
Виталий Кличко обратился также за помощью к Минобороны, МВД и депутатам Киевсовета.
Непогода в Украине: харьковчане "пересели" на лыжи (фотофакт)
Харьков скован снегопадом. Жители вынуждены простаивать на остановках, лично помогать транспорту выбраться из снега, а то и передвигаться по городу необычными способами.
Снегопад в Киеве: где чистят дороги в первую очередь (эксклюзив)
293 единиц снегоуборочной и почти 50 единиц вспомогательной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" с ночи без остановки работают на дорогах столицы. Об этом в комментарии podrobnosti.ua сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".