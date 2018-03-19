У американському місті Тампа під час виступу розбився акробат Цирку "Дю Солей". Яянн Арно впав посеред номера на повітряних ременях. Він помер у лікарні. Працівники цирку шоковані - Янн виступав понад 15 років і був одним із найдосвідченіших акробатів трупи.

Причини трагедії поки що не з'ясували. Справу розслідує керівництво цирку спільно із міською владою.