Під час виступу розбився акробат Cirque du Soleil [ Редактировать ]
У американському місті Тампа під час виступу розбився акробат Цирку "Дю Солей". Яянн Арно впав посеред номера на повітряних ременях. Він помер у лікарні. Працівники цирку шоковані - Янн виступав понад 15 років і був одним із найдосвідченіших акробатів трупи.
Причини трагедії поки що не з'ясували. Справу розслідує керівництво цирку спільно із міською владою.
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