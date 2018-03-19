Геращенко прокоментувала вибори росіян в Україні [ Редактировать ]
Перший заступник спікера парламенту Ірина Геращенко пояснила, чому росіянам в Україні не дали проголосувати на виборчих дільницях у посольстві в Києві та у консульствах в Одесі, Харкові і Львові.
За її словами, головним було питання безпеки і недопущення провокацій, які згодом могли б використати для дискредитації України. Також Геращенко нагадала, що Верховна Рада звернулася до парламентів держав ЄС і "Великої сімки" із закликом "Не визнавати вибори Путіна, тому що вони сфальсифіковані".
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