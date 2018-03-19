Нова сторінка в історії українського балету. У столиці презентували виставу "Діти ночі" із нетиповою сучасною хореографією. Це історія про те, що кохання здатне витримати будь-які випробування. Наша Катерина Сривкова побувала за лаштунками.

Шалений вир пристрастей і довга ніч, повна спокус.

Аби передати все це на сцені, необхідна копітка праця. Два роки знадобилося тільки для того, щоб підібрати музику. І понад півроку - аби відпрацювати рухи. За словами Олександра, сучасна хореографія - чудове рішення для такої постановки.

"Это нечто другое. Ты здесь можешь больше себя показать. Я не вживаюсь в персонажа никогда. Я просто знаю, кто я. И я им становлюсь, тут нет смысла вживаться. А потом само тело подсказывает тебе, что делать. Тело, душа и музыка", - розповідає Олександр Стоянов, прем'єр балету Національної опери України

В основі балету - давньогрецька легенда про андрогінів. Це міфічні створіння із чотирма руками і ногами, яких Господь покарав за зухвалість і розділив на дві половинки, приречені шукати одна одну. Саме звідси походить відома фраза "знайти свою половинку".

"Многие люди считают, что именно невозможная любовь имеет самую огромную гамму чувств в человеческой душе, что она остается навсегда. Вечные вопросы, которые волнуют всех людей. Что первично: сохранить чистую непорочную любовь или поддаться сиюминутным страстям", - розповідає Катерина Кухар, прима балерина Національної опери України

Та за словами Олександра, автора балету, трактувати історію можна глибше.

"Суть-то в том, что не герои победили ночь, а ночь просто кончилась. Я доволен. Хотя я никогда не доволен после премьеры обычно. Я надеюсь, что мы потом продолжим эту серию про андрогинов. Почему нет", - говорить Олександр Абдукарімов, хореограф і артист Staatsbalett Berlin, постановник балету Children of the Night

Глядачам незвичайний сучасний стиль балету - сподобався. Навіть найвибагливішим.

"Вот бы нам так. (смеется) Ми розуміємо цей стиль. Нам він дуже близький. Інколи, знаєте, рух начебто не динамічний, швидкий, а в ньому така пристрасть. І не треба навіть слів. Це симбіоз музики, и музыка грає колосальное значення", - розповідає Ольга Сумська та Віталій Борисюк, акторське подружжя.

"Мова театру дуже збагатиться завдяки праці цих молодих хлопців і дівчат. Я просто щаслива, що міжнародний балет нарешті прийшов до нашого театру", - говорить Людмила Євгеніївна, киянка

Балет покажуть ще в Одесі, Дніпрі та Харкові, а потім повезуть до Берліна. Планують вийти не тільки на Європейський, а на світовий рівень.