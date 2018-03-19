Самоубийство руководителя аэропорта в Николаеве: названа причина [ Редактировать ]
В воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Причиной самоубийства может быть давление со стороны властей. Будто бы Волошина заставили пойти на тендерную сделку во время ремонта здания аэропорта. Такую информацию обнародовал николаевский журналист Андрей Лохматов после проведенного расследования.
Журналисту удалось получить и опубликовать аудиозапись, на нем слышно, как Волошина, как руководителя аэропорта, откровенно склоняют согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания.
Также Лохматов опубликовал переписку Волошина за несколько недель до смерти. Он жаловался знакомому на давление со стороны главы областной администрации и понимал, что пошел на преступление, утвердив тендерную сделку, как того требовали в обладминистрации. Из-за этого, писал Волошин, "его уже посещают суицидальные мысли".
У Владислава Волошина осталась жена и двое малолетних детей.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Николаеве застрелился руководитель аэропорта.
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