В Киеве женщина "развела" "Укргазбанк" на 250 миллионов [ Редактировать ]
Подозреваемая в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка "Укргазбанк" в сумме 250 миллионов гривен задержана в Киеве.
"Установлено, что в 2015 году женщина под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля "Укргазбанка", - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Подозреваемая создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые нашли нотариуса, засвидетельствовавшего незаконные сделки.
Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 миллионов гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.
"В уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве“, - отметили в ведомстве.
Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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