Боль, гнев, разочарование - именно такие чувства испытывает человек, которого предали. Однако кто-то прощает измену быстро, а для кого-то это травма на всю оставшуюся жизнь. С помощью гороскопа вы сможете узнать, как реагируют на измену разные представители зодиакального круга. Об этом пишет From-ua.

Овен

Несмотря на то, что Овны - импульсивные представители огненной стихии, изначально на неверность партнера они реагируют пассивно. В первые минуты они вряд ли смогут полностью понять, что произошло, поэтому не смогут принять взвешенное решение. После осознания случившегося будет скандал и выяснение отношений, но это не значит, что за громким конфликтом последует расставание. Сначала Овны захотят выдержать паузу, подумать о произошедшем, и только тогда внесут свой вердикт.

Телец

Как правило, Тельцы осторожны и упрямы. На протяжении долгого времени они не захотят верить в то, что их обманывают, даже если увидят измену своими глазами. После долгих часов осознания они придут к выводу, что жизнь рядом с предателем не принесет им ничего положительного, и в этом случае им не составит труда расстаться с неверным партнером. Тельцов очень долго будут мучить воспоминания об измене любимого человека, из-за чего может возникнуть недоверие ко всем представителям противоположного пола.

Близнецы

Как любой другой Знак Зодиака, Близнецы расстроятся, узнав об измене любимого человека. Однако их страдания не будут долгими: уже скоро они начнут оказывать знаки внимания противоположному полу. На самом деле это всего лишь способ отвлечься, но Близнецы считают, что забыть неверного партнера можно лишь с помощью нового увлечения. Вскоре они поймут, что их окружает немало привлекательных поклонников, и тогда воспоминания о неудавшихся отношениях навсегда покинут их.

Рак

Новость о предательстве способна разрушить жизнь Рака. Представители этого Знака хватаются за сердце, падают в обморок, грозятся совершить самоубийство и делают все, чтобы пристыдить изменщика. Они могут написать прощальное письмо своим близким и подробно описать свою боль. О несчастье Рака узнает все его окружение, ведь данный Знак Зодиака сделает все, чтобы унизить неверного партнера. Спустя долгое время они смогут смириться с предательством, но обрести новую любовьим предстоит еще очень нескоро.

Лев

Гордый Лев никогда не простит измену, а узнав о ней, он впадет в такую ярость, что неверный партнер много раз пожалеет, что решился на такой гнусный поступок. Лев будет мстить, и месть его будет ужасной. Он будет распускать грязные слухи о своей второй половинке и, возможно, даже выложит личные фотографии партнера на публичное обозрение. На самом деле подобное поведение лишь свидетельствует о том, что Льву очень сложно пережить предательство любимого человека.

Дева

Узнав об измене любимого человека, Дева не будет устраивать скандалы и биться в истерике. Вероятнее всего, она выставит партнера за дверь вместе с вещами и навсегда вычеркнет его из своей жизни. Даже если представитель этого Знака Зодиака будет испытывать невыносимую боль, близкие люди никогда не узнают об этом. Девы умеют учиться на своих ошибках и способны извлечь урок даже из неприятной ситуации. Скорее всего, измена лишь научит их внимательности и осторожности, и уже скоро они навсегда закроют эту страницу своей жизни.

Весы

Весы не относятся к самым верным и преданным Знакам Зодиака, поэтому измена партнера не сильно огорчит их. В случае предательства этот Знак Зодиака всегда найдет выход из ситуации, и вместо того, чтобы плакать и расстраиваться, он отправится на поиски мимолетного романа. Несмотря на веселый образ жизни, Весы стремятся к серьезным отношениям, поэтому они никогда не пребывают в одиночестве долгое время. Уже вскоре после измены они попытаются обрести вторую половинку и вновь поверят в существование искренней взаимной любви.

Скорпион

Скорпионы слишком ревнивы. Одна мысль об измене партнера вызывает у них ярость. Несмотря на то, что представители этого Знака Зодиака не отличаются верностью, с предательством партнера они смириться не смогут. Если Скорпиону изменили, он будет мстить, и воспоминания об этом еще долго будут терзать его. Однако его страданий вы не увидите, так как свои чувства он будет скрывать под маской безразличия. В течение долгого времени Скорпион будет заводить ничего не значащие романы, а потом осознает, что пора забыть о предательстве и начать жить заново.

Стрелец

Стрельцы не любят скандалов и стараются избегать разговоров на повышенных тонах, именно поэтому новость об измене не вызовет у них бурных эмоций. Скорее всего, на какое-то время они замкнутся в себе, будут избегать общения с окружающими и всеми способами попытаются забыть об предательстве. Возможно, в случившемся они начнут винить себя и свое безразличное отношение к любимому человеку, поэтому скоро смогут забыть о неверности партнера и простят его.

Козерог

Козероги не привыкли поддаваться эмоциям и, заподозрив, что любимый человек им изменяет, захотят для начала удостоверится в этом. Когда все их догадки подтвердятся, они не набросятся на любимого человека с кулаками - они отправятся за советом к близкому другу или психологу. Время и поддержка близких людей помогут Козерогам справиться с мыслями о предательстве, но простить неверного они уже никогда не смогут.

Водолей

Измена заставит Водолея переживать и ненавидеть всех представителей противоположного пола. Однако, несмотря на это, они не впадут в депрессию и не будут мстить своему партнеру. Скорее всего, они расстанутся с ним сразу же, как только до них дойдут слухи о предательстве, так как тратить время и проверять их достоверность они не будут. После долгой и эффективной работы над собой Водолеи смогут приступить к поискам новой любви.

Рыбы

Рыбы никогда не изменят своему любимому человеку и не потерпят неверности с его стороны. Если представители этого Знака Зодиака узнают об измене, то даже близкие люди не смогут их успокоить. Они не будут скрывать свои эмоции, и даже если постараются, то не смогут это сделать. Боль от неудавшегося романа нарушит их привычную гармонию и будет отвлекать Рыб от повседневных дел. Они долго будут находиться в депрессии, но однажды смогут вновь поверить в настоящую любовь.

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