Известный российский актер Федор Добронравов, который в прошлом году оказался в центре скандала из-за посещения Крыма и съемок в украинском сериале "Сваты", госпитализирован.

Эту информацию подтвердил его представитель Ирина Сойкина. По ее словам, артист попал в больницу 18 марта, сообщает "Главком".

Причины госпитализации не уточняются. Однако сообщается, что актер чувствует себя уже лучше.

Напомним, Добронравов попал в "черный список" Минкульта Украины.