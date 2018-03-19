Звезда сериала "Сваты" попал в больницу [ Редактировать ]
Известный российский актер Федор Добронравов, который в прошлом году оказался в центре скандала из-за посещения Крыма и съемок в украинском сериале "Сваты", госпитализирован.
Эту информацию подтвердил его представитель Ирина Сойкина. По ее словам, артист попал в больницу 18 марта, сообщает "Главком".
Причины госпитализации не уточняются. Однако сообщается, что актер чувствует себя уже лучше.
Напомним, Добронравов попал в "черный список" Минкульта Украины.
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