В Черкассах женщина избила мужа, свекровь и покалечила ребенка [ Редактировать ]
В Черкассах женщина во время семейной ссоры избила членов своей семьи - сначала мужа, который после конфликта ушел из дома, потом напала на свекровь. Больше всех пострадал 4-летний сын - мать сломала ему пальцы на руке.
Соседи вызвали полицию и женщина, которая имела признаки алкогольного опьянения, уверяла полицейских, является жертвой семейного насилия, но оказалось, что все наоборот.
Напуганный ребенок плакал и пряталась под одеялом в кровати. Патрульные пытались осмотреть ребенка, однако мать бросилась на них с кулаками, за что на нее пришлось надеть наручники.
Нарушительницу полицейские доставили в городской отдел полиции, где ее составили административные материалы по статьям "Мелкое хулиганство и "Совершение домашнего насилия.
Ранее в Киеве 13-летний ребенок ограбил девушку, а в Фастове компания девушек избила и ограбила прохожую.
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